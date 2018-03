Hirscher v Kranjski Gori osvojil rekordni sedmi veliki kristalni globus

Kranjska Gora, 4. marca - Marcel Hirscher iz Kranjske Gore odhaja oprtan s številnimi lovorikami. Avstrijec je na težki in zahtevni podkorenski strmini potrdil, da je virtuoz vijuganja med količki in da je razred zase v trenutni svetovni veleslalomski in slalomski konkurenci. Na 57. Pokalu Vitranc je osvojil kar tri globuse, dva mala in še velikega.