Hirscherju šesta vitranška zmaga in slalomski globus, Hadalin s 13. mestom do dosežka kariere

Kranjska Gora, 4. marca - Marcel Hirscher je absolutni zmagovalec 57. Pokala Vitranc. Po veleslalomu je 29-letni avstrijski virtuoz zmagal še na slalomski tekmi za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kranjski Gori. Zadovoljni so lahko tudi v slovenskem taboru, saj je Štefan Hadalin z najhitrejšo drugo vožnjo prišel do 13. mesta in najboljšega dosežka v svetovnem pokalu.