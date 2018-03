Vreme: Povečini sončno, dopoldne marsikje nizka oblačnost

Ljubljana, 4. marca - Danes bo povečini sončno, dopoldne pa se bo marsikje v notranjosti Slovenije še zadrževala megla ali nizka oblačnost, ki sega do nadmorske višine okoli 1300 metrov. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.