Wilder do 40. zmage

New York, 4. marca - Ameriški boksar Deontay Wilder je ponoči v New Yorku prišel že do 40. zmage v karieri, potem ko je v dvoboju težke kategorije zadržal naslov prvaka po verziji WBC in premagal Kubanca Luisa Ortiza. Slednji se je med dvobojem trikrat znašel v knock downu, sodnik pa je minuto pred koncem 10. runde dvoboj prekinil.