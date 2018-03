V Italiji odprta volišča za parlamentarne volitve

Rim, 4. marca - V Italiji so se davi odprla volišča za prve parlamentarne volitve po novi volilni zakonodaji. Zadnje javnomnenjske raziskave so največ podpore napovedale desnim, populističnim in do Evrope kritičnim strankam. Po pričakovanjih volitve naj ne bi prinesle enoznačnega zmagovalca, zaradi česar se Italiji obeta obdobje politične nestabilnosti.