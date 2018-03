Na primorskih in vipavskih cestah nevarnost poledice

Ljubljana, 4. marca - Na primorskih in vipavskih cestah je nevarnost poledice, na svoji spletni opozarja Prometno-informacijski center za državne ceste. Zaradi zimskih razmer je tudi prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na regionalni cesti Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje.