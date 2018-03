V ligi za obstanek zmage Zlatoroga, Hopsov in Podčetrtka

Ljubljana, 3. marca - Štiri najboljša moštva 2. SKL so se priključila Zlatorogu in Hopsom v boju za obstanek v košarkarski ligi Nova KBM. Podčetrtčani so na prvem srečanju z 12 točkami naskoka ugnali LTH Castings. V soboto so Hopsi visoko premagali Celjane, Zlatorog je bil brez težav boljši od Mesarije Prunk.