Šesterica atletov je na SP v Birminghamu prejela odličja za nazaj

Birmingham, 3. marca - Poleg slovenske rekorderke v troskoku Marije Šestak so na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki v Birminghamu v petek in soboto podelili odličja za nazaj še peterici atletinjam in atletov, ker so na treh prejšnjih dvoranskih SP pri njihovih tedanjih sotekmovalcih odkrili prepovedana poživila, tudi z naknadnimi testiranji.