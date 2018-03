Nemci zmagovalci v Lahtiju, Slovenci šesti

Lahti, 3. marca - Nemški smučarski skakalci (1124,5 točke) so zmagovalci tekme v Lahtiju, prve preizkušnje svetovnega pokala po zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu. Slovenci (991) v postavi Anže Lanišek, Nejc Dežman, Tilen Bartol in Jernej Damjan so končali na šestem mestu, na katerem so bili že po polovici tekme.