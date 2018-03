Hirscher ne ve, ali bo prihodnjo sezono še tekmoval

Kranjska Gora, 3. marca - Zahtevni progi, težkim pogojem in zahtevni snežni podlagi v Kranjski Gori so bili tudi letos kos le najbolj izkušeni najboljši veleslalomisti na svetu. Peto kranjskogorsko zmago, četrto vitranško veleslalomsko je osvojil Marcel Hirscher, ki je slavil z veliko prednostjo. Avstrijec še ne ve, ali bo to njegova zadnja sezona.