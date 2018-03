Nekdanji atletinji Mariji Šestak slovesno izročili srebro z dvoranskega SP 2008

Birmingham, 3. marca - Nekdanji atletinji in slovenski rekorderki v troskoku Mariji Šestak so danes med svetovnim dvoranskim prvenstvom v Birminghamu slovesno izročili srebrno medaljo z dvoranskega SP leta 2008 v Velancii. Prvotno ji je pripadel bron, vendar so pozneje odkrili, da je bila ena izmed tekmic pozitivna na dopinškem testu.