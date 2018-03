V Lahtiju slavje za Avstrijo, Jelenko in Vrhovnik 15.

Lahti, 3. marca - Avstrijca Wilhelm Denifl in Bernhard Gruber sta zmagovalca ekipne sprinterske tekme nordijskih kombinatorcev v Lahtiju. Na preizkušnji svetovnega pokala sta po skokih in teku na 2 x 7,5 km za 0,8 sekunde prehitela Norvežana Jana Schmida in Joergena Grabaaka, tretja pa sta bila Finca Eero Hirvonen in Ilkka Herola, ki sta zaostala 2,1 sekunde.