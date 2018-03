V spopadih med policijo in protestniki v Kijevu več ranjenih

Kijev, 3. marca - V ukrajinski prestolnici Kijev so danes izbruhnili spopadi med policijo in podporniki enega od voditeljev ukrajinske opozicije in nekdanjega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija. Pri tem je bilo ranjenih šest protestnikov in štirje policisti. Najmanj 50 ljudi, ki so se upirali policiji, pa so aretirali, je sporočila policija.