Mastnak v Turčiji do uspeha kariere, Marguč četrti

Kayseri, 3. marca - Slovenski deskar Tim Mastnak je na paralelnem veleslalomu svetovnega pokala v turškem Kayseriju prišel do uspeha kariere, potem ko je dobil mali finale proti kolegu Roku Marguču in zasedel tretje mesto. Do zdaj je bila njegova najboljša uvrstitev četrto mesto iz leta 2014, ko je bil tik za stopničkami na domači Rogli.