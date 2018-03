Avstrijca vodita po polovici tekme, Jelenko in Vrhovnik 11.

Lahti, 3. marca - Avstrijska nordijska kombinatorca Franz-Josef Rehrl in Lukas Greiderer sta si na prvi polovici tekme svetovnega pokala v ekipnem sprintu v Lahtiju priskakala 25 sekund prednosti pred Norvežanoma Janom Schmidom in Joergenom Graabakom ter 37 sekund pred Fincema Eero Hirvonenom in Ilkko Herolo. Slovenca Marjan Jelenko in Vid Vrhovnik sta 11.