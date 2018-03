25. Pohoda po Jurčičevi poti se je udeležilo 3000 ljudi

Višnja Gora/Muljava, 3. marca - Današnjega 25. Pohoda po Jurčičevi poti od Višnje Gore do Muljave in tamkajšnje Jurčičeve domačije, na katerega so se najbolj zgodnji podali že ob 7. uri, se je udeležilo 3000 ljudi. Nekatere sta od udeležbe odvrnila sneg in mraz, a tisti, ki so prišli, so bili presrečni, so za STA povedali organizatorji. Zaključna slovesnost je bila ob 11.30.