V Italiji volilni molk pred nedeljskimi volitvami

Rim/Firence/Milano, 3. marca - V Italiji se je v petek zvečer z zadnjimi shodi končala volilna kampanja pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami. Shodi so med drugim potekali v Rimu, Firencah in Milanu, kjer so stranke svoje volivce pozvale, naj na volitve pripeljejo še tiste, ki so še neodločeni. Danes je v veljavi volilni molk.