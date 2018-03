Ukrajinsko-švicarski finale v Mehiki

Acapulco, 3. marca - V mehiškem Acapulcu bosta v finalu teniškega turnirja WTA z nagradnim skladom 226.750 dolarjev zaigrali Ukrajinka Lesja Curenko in Švicarka Stefanie Vögele. Sedmopostavljena Curenkova je s 6:2 in 6:4 premagala tretjo nosilko, Avstralko Dario Gavrilovo, Švicarka pa je bila s 6:4 in 7:6 (5) boljša od Švedinje Rebecce Peterson.