Anderson in Del Potro za lovoriko v Acapulcu

Acapulco, 3. marca - V finalu teniškega turnirja ATP v Acapulcu z nagradnim skladom 1,7 milijona ameriških dolarjev se bosta pomerila peti nosilec, Južnoafričan Kevin Anderson in šesti nosilec, Argentinec Juan Martin Del Potro. Anderson je s 6:3, 4:6 in 6:3 premagal Američana Jareda Donaldsona, Del Potro pa je bil s 6:4 in 6:2 boljši od Nemca Alexandra Zvereva.