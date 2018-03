Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 3. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je nevarnost poledice na primorskih in vipavskih cestah. Ponekod po Sloveniji se sneg oprijema vozišča. Vozne razmere so zaradi sneženja in dežja slabše kot običajno. Zato voznikom priporočajo, da si za pot vzamejo več časa.