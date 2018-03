Na cezarjih slavil film 120 udarcev na minuto

Pariz, 3. marca - Na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar je slavil film Robina Campilla 120 udarcev na minuto. Gre za politično angažiran film aktivistih, ki si v začetku 90. let prizadevajo spremeniti mišljenje in odnos do epidemije aidsa. Film je prejel šest cezarjev, tudi za najboljši film in izvirni scenarij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.