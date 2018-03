Delo: Iz črnega v legalno (3. 3.)

Ljubljana, 3. marca - Lastna hišica sredi zelenja - to so sanje povprečnega Slovenca. Smo narod samograditeljev in menda smo pri gradnji zelo hitri. Prehitevamo. Lopato zasadimo, še preden nam (v resnici okorno) birokratsko kolesje izpljune papirje, ki jih od nas zahtevajo predpisi, v Delu piše Božena Križnik.