Bojazen pred trgovinsko vojno vplivala na newyorške borze, ki so teden sklenili neenotno

New York, 2. marca - Newyorške borze so teden sklenile neenotno, saj sta indeksa S&P 500 in Nasdaq zabeležila rast, industrijski indeks Dow Jones pa se ni obdržal nad gladino. Na vzdušje vlagateljev je vplivala predvsem bojazen pred trgovinsko vojno, saj je ameriški predsednik Donald Trump napovedal uvedbo carin na uvoz jekla in aluminija.