Primorske novice: Raje stol kot deska (3. 3.)

Koper, 2. marca - Slovenska lesna industrija, ki je bila v preteklosti ena najpomembnejših panog, nato pa zaradi različnih razlogov doživela velik padec, v zadnjem obdobju spet oživlja. Na to kažejo tako rast prometa in dobička kot tudi rast dodane vrednosti, števila zaposlenih in podjetij, v Primorskih novicah piše Veronika Rupnik Ženko.