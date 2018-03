Trump z napovedjo carin trčil na kritike od vsepovsod (zbirno)

Washington/Bruselj, 2. marca - Svetu grozi nov trgovinski konflikt: največje gospodarske sile so se danes s precejšnjimi grožnjami odzvale na napoved ZDA o uvedbi carin na jeklo in aluminij. Evropa, pa tudi Kanada, Brazilija, Mehika in Kitajska so že napovedale protiukrepe. Medtem se v svetu bojijo, da bi utegnilo Trumpovo ravnanje voditi v globalno trgovinsko vojno.