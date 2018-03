Večer: Več škode kot koristi (3. 3.)

Maribor, 2. marca - Ameriški proizvajalci jekla in aluminija so edini pozdravili napoved predsednika Donalda Trumpa, da bo uvedel carine za uvoženo jeklo in aluminij. V drugih panogah, tudi tistih, ki jih je predsednik do zdaj poslušal, pa opozarjajo, da bodo prinesle precej več škode kot koristi, v Večeru piše Darja Kocbek.