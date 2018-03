Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 3.)

Ljubljana, 2. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da bo Slovenija na Evropsko komisijo naslovila pismo, v katerem bo predstavila konkretne kršitve evropskega prava s strani Hrvaške, in o tem, da so na Hrvaškem zaradi tihotapljenja ljudi iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško v Slovenijo vložili obtožnico zoper pet ljudi.