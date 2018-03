Trump potopil tudi evropske borze

London/Frankfurt/Pariz, 2. marca - Evropske borze so teden končale z večjimi padci. Vlagatelje je razburil ameriški predsednik Donald Trump, ki je napovedal carine na jeklo in aluminij. Burno so se že odzvali v Bruslju, pa tudi v Kanadi, Braziliji, Mehiki in na Kitajskem, kjer so že napovedali protiukrepe. Vrednost evra je medtem zrasla, dvignile so se tudi cene nafte.