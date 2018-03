Ob svetovnem dnevu pozivi k skrbi za sluh

Ljubljana/Ženeva, 3. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob 3. marcu, svetovnem dnevu sluha, opozarja, da bi lahko polovico primerov naglušnosti preprečili z ukrepi javnega zdravstva. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije pa poziva k skrbi za sluh in izpostavlja pomen slušnega aparata, ki lahko pomembno prispeva k ohranjanju neodvisnosti.