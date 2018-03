Tečaji na ljubljanski borzi ta teden v povprečju malenkost zrasli

Ljubljana, 2. marca - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden ob pomanjkanju večjih novic v povprečju malenkost zvišali, indeks SBI TOP je v primerjavi s prejšnjim petkom pridobil 0,02 odstotka. Največjo rast so med blue chipi v prvi kotaciji zabeležile delnice Zavarovalnice Triglav in Krke. S slednjimi so vlagatelji opravili tudi največ prometa.