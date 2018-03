Portorož gosti mednarodno srečanje programa Mladi poročevalci za okolje

Portorož, 2. marca - V Portorožu se je danes začelo mednarodno srečanje koordinatorjev programa Mladi poročevalci za okolje. Srečanje, ki prvič poteka v Sloveniji in bo trajalo do nedelje, je namenjeno širitvi mreže sodelovanja pri prepoznavanju in predstavitvah okoljskih tem. Organizatorji so z udeležbo zadovoljni, saj so našteli 42 udeležencev iz 35 držav.