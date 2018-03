Slovenski konzuli v tujini lani opravili več kot 48.500 konzularnih opravil

Ljubljana, 2. marca - Slovenski konzuli v tujini so lani opravili več kot 48.500 konzularnih opravil, kaže letno poročilo konzularne službe ministrstva za zunanje zadeve za leto 2017. Med drugim so izdali 3526 potnih listov in 1153 osebnih izkaznic. Poleg tega so v času sezone orkanov 36 slovenskim državljanom nudili konzularno zaščito.