V Berlinu razstavah o lepotah mesta

Berlin, 5. marca - V palači Ephraim v Berlinu je na ogled razstava Lepota velikega mesta, ki pripoveduje o tem, kako umetniki od 19. stoletja do danes vidijo mestne in socialne strukture v Berlinu. Izhodišče za veliko razstavo je bila istoimenska knjiga, ki jo je leta 1908 objavil filozof in arhitekt August Endell.