V pestrem političnem tednu priprave na volitve tudi v vseh koalicijskih strankah

pripravili Sonja Poznič Cvetko in Maja Oprešnik

Ljubljana, 4. marca - V političnih strankah tri mesece pred volitvami v DZ stopnjujejo priprave, pester teden se obeta predvsem v strankah aktualne koalicije. V ospredju bo sobotni kongres največje vladne stranke, na katerem bodo potrjevali mandat predsedniku SMC Miru Cerarju in strankin volilni program. Programu in drugim aktivnostim se bosta posvetili DeSUS in SD.