Črnogorskega opozicijskega politika prijeli zaradi nezakonitega prečkanja meje s Srbijo

Podgorica/Beograd, 2. marca - Vodilnega predstavnika črnogorske opozicijske Demokratične fronte (DF) Andrija Mandića so v četrtek zvečer prijeli srbski policisti zaradi nezakonitega prečkanja meje. Mandić je eden od obtoženih za poskus državnega udara in v medijih so se takoj pojavila ugibanja, da je skušal pobegniti. To so v njegovi stranki zanikali.