V aprilu bodo izšle pesmi Louja Reeda o politiki, ljubezni, seksu in viskiju

London, 3. marca - Aprila bo izšla knjiga s pesmimi ameriškega glasbenika Louja Reeda iz leta 1970, časa, ko je zapustil svojo skupino The Velvet Underground in se podal na samostojno glasbeno pot. Velika večina pesmi iz zbirke z naslovom Do Angels Need Haircuts? ni bila nikdar objavljena, v njih pa pokojni rocker razmišlja o politiki, ljubezni, seksu in viskiju.