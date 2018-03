Ljubljanska borza: Indeks ob skromnem prometu malo nižje

Ljubljana, 2. marca - Zadnji trgovalni dan v tednu je na Ljubljanski borzi minil v znamenju skromnega prometa, ki je dosegel le 283.070 evrov. Najprometnejše so bile delnice Krke, ki so izgubile 0,70 odstotka. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP, ki je zdrsnil za 0,13 odstotka, pa so navzdol potisnile še delnice Telekoma Slovenije in Luke Koper.