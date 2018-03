Polarni mraz dosegel Irsko, težave tudi drugod

Pariz, 2. marca - Polarni mraz, ki je v zadnjem tednu dni v Evropi zahteval 60 smrtnih žrtev, je dosegel tudi Irsko. V tej državi in v Veliki Britaniji se je val hladnega zraka z vzhoda v četrtek srečal z neurjem Emma z Atlantika, zaradi česar sta območje zajela obilno sneženje in velik padec temperatur. Mraz in sneg povzročata težave tudi drugod po Evropi.