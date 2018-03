Slovenski državni gozdovi s prvimi dolgoročnimi pogodbami za dobavo lesa

Postojna, 2. marca - Slovenski državni gozdovi so danes v Postojni podpisali prve dolgoročne pogodbe za prodajo gozdno-lesnih sortimentov. Z dolgoročnimi pogodbami, nad izvajanjem katerih bo bdela posebna komisija, želijo v družbi po besedah glavnega direktorja Zlatka Ficka predelovalcem in žagarjem v Sloveniji zagotoviti trajno in stabilno oskrbo z lesom.