SMC s predlogom zakona za ureditev spletnih platform sodelovalnega gospodarstva

Ljubljana, 2. marca - Skupina poslancev SMC je v DZ vložila predlog zakona o delovanju spletnih platform sodelovalnega gospodarstva. Kot so zapisali, gre za hitro rastoči poslovni trend, ki ustvarja priložnosti za potrošnike in podjetnike. Po oceni nekaterih strokovnjakov bi lahko ta h gospodarstvu EU prispeval med 160 in 572 milijard evrov, so zapisali poslanci SMC.