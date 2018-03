V ljubljanski Operi na oder postavili Glassovo opera Lepotica in zver

Ljubljana, 2. marca - V SNG Opera in balet Ljubljana so na oder postavili opero Lepotica in zver ameriškega skladatelja Philipa Glassa. Režijo opere, ki je nastala po filmu Jeana Cocteauja, je prevzel koreograf in gledališki režiser Matjaž Farič. Kot je povedal, predstavo zaznamuje zelo hiter tempo tako v uprizoritvenem kot glasbenem smislu. Premiera bo 8. marca.