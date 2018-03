Po rokometaših in košarkarjih še tenisači spoznali nova mednarodna pravila

Ljubljana, 2. marca - Podobno kot rokometaši in košarkarji so tudi slovenski tenisači spoznali, kako nedosledne so mednarodne zveze pri določanju pravil igre. Razlika je le v tem, da se je slovenski reprezentanci v Davisovem pokalu obrnilo v njeno prid; dvoboj za obstanek v drugi evroafriški skupini bo namesto v gosteh igrala doma. Tekmec ostaja isti - Turčija.