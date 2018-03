Pijani Ljubljančan na Obali pljunil in ugriznil policista

Lucija, 2. marca - Policisti so imeli v sredo v Luciji delo s 36-letnim Ljubljančanom, ki je napadel domačina in mu grozil, tudi mimoidoče je žalil in pozival k pretepu. Kršitelj se je policistom upiral, zaradi česar je tudi padel s klopce ter pri tem sebi poškodoval nos, policistu pa koleno. Enemu od policistov je pljunil na roko, drugega pa je ugriznil.