Zaradi vdihavanja dima ob požaru v bolnišnico odpeljali pet otrok in eno odraslo osebo

Šalovci, 2. marca - Ponoči je v naselju Dolenci v občini Šalovci prišlo do požara v dimniku v starejši hiši. Zaradi vdihavanja dima so v bolnišnico odpeljali pet otrok in eno odraslo osebo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Gmotne škode pa je za okoli 5000 evrov.