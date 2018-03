Preseganje mejnih vrednosti delcev PM10

Ljubljana, 2. marca - Onesnaženost s trdimi delci PM10 v letošnji zimi predstavlja precej manjšo težavo kot v letu prej. Kot so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso), je to posledica ugodnejših vremenskih pogojev. STA objavlja podatke o dnevih s preseženo mejno vrednostjo delcev PM10 na različnih merilnih mestih po Sloveniji v zimskih sezonah 2016/17 in 2017/18.