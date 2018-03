Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za Krko in Telekom

Ljubljana, 2. marca - Na Ljubljanski borzi vlagatelji najbolj povprašujejo po delnicah Krke, Telekoma Slovenije, Luke Koper in Zavarovalnice Triglav. Delnice Krke in Triglava so pridobile približno odstotek in pol, delnice Telekoma so tik pod gladino. Osrednji indeks je doslej pridobil odstotek vrednosti.