Na Hrvaškem obtožnica proti tihotapcem 469 ljudi v Slovenijo

Zagreb, 2. marca - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je vložil obtožnico proti petim hrvaškim državljanom zaradi tihotapljenja 469 ljudi iz Bosne in Hercegovine čez Hrvaško v Slovenijo, je danes objavilo hrvaško tožilstvo. Kot so dodali, so člani skupine s kaznivim dejanjem zaslužili nekaj manj kot 73.000 evrov.