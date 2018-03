V požaru na kliniki v Bakuju več mrtvih

Baku, 2. marca - V današnjem požaru v kliniki za zdravljenje odvisnikov od mamil v azerbajdžanski prestolnici Baku je umrlo najmanj 24 ljudi, so po poročanju azerbajdžanske tiskovne agencija APA sporočile oblasti. Požar so že pogasili, po prvih podatkih ga je povzročil kratek stik, so sporočili z ministrstva za zdravje.