Nujna zobozdravstvena pomoč: V Celju in Velenju na voljo ob vikendih in praznikih

Celje/Velenje, 11. marca - Celjska občina ima organizirano dežurno službo zobozdravstvenega varstva ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8. do 13. ure v Zdravstvenemu domu Celje, so za STA povedali na občini. Na velenjski občini pa so pojasnili, da je nujna zobozdravniška pomoč v ZD Velenje organizirana tako med tednom kot med vikendi in prazniki.