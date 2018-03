Vreme: Oblačno z rahlim sneženjem in dežjem

Ljubljana, 2. marca - Danes bo oblačno. V severni Sloveniji bo rahlo snežilo, drugod pa povečini rosilo ali rahlo deževalo, tam bo možnost nastanka poledice in žleda. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do -2, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.